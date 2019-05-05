Öğrenciler matematiği artık sevecek

Engelsiz Yaşam Merkezinde öğrencilere verdiği derslerden arta kalan bütün zamanını kitaba yoğunlaştıran Tokmak, uzun uğraşlar sonucu yayımladığı kitabıyla öğrencilere matematiği sevdirmeyi amaçlıyor.

“Zmatik” isimli kitap şimdiden öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken Hanifi Tokmak, kitabın çocukların mantıksal ve analitik düşünme yeteneğini de geliştireceğini söyledi.