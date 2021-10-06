Öğrenciler okulda teorik olarak öğrendikleri bilgileri sahada uygulama imkanı buluyor

Malatya İnönü Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Malatya Genç Girişimciler Kurulu arasında ‘Kariyer Planlama' iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan işbirliği protokolüne göre ‘Kariyer Planlaması' dersi gören öğrenciler ile sektörde öncü işler yapan iş adamları arasında iletişim sağlanacak ve öğrenciler teorik dersleri uygulamalı olarak görebilecekler.

İş birliği protokolü İnönü Üniversitesi Rektörlük binası Senato Salonunda imzalandı. Protokolü İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi adına Doç. Dr. Hasan Yılmaz ve TOBB Malatya Genç Girişimcileri Kurulu adına Harun Paşahan imzaladı.

Girişimciliğin cesaret ve risk taşıdığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Girişimcilik iki özellik taşıyor. Biri cesaret, diğeri sahada riskleri alacak. Bu tip eğitim, hem cesaretlendirme hem tespit edilmiş riskleri daha iyi yönetilmesini sağlamaktır. Girişimci ruhunu açığa çıkarmak için yönlendiriyor” dedi.

“ Öğrenciler teorik bilginin yanı sıra sahaya inip tecrübelerden faydalanacak”

Öğrencilerin üniversitede alabileceği temel bilgileri sahada gördükleri tecrübe ile birleştiğinde anlam ifade edebileceğini belirten Hasan Yılmaz, " Kariyer Planlama dersimiz seçmeli olarak verilen bir ders gönüllü öğrencilerden oluşan isteğe bağlı rektörlük dersi. Hem istekli arkadaşlar hem de kariyerine yön vermek isteyen arkadaşlardan oluşacak. Fakültede akademik ve teorik bilgilerle faydalanacaklar, bir de onu sahada görebilecekler. Burada eğitim alan arkadaşımız teorik bilginin yanı sıra sahaya inip tecrübelerinizden faydalanacak. İşverenler gelip ders anlatabilecek derslere katılabilecek, öğrenciler de iş yerlerini ziyaret edip. Öğrenciler okulda öğrendiklerini, kariyer planlarıyla ilgili merak ettiklerini sahada cevabını alabilecek. Amacımız, üniversitede öğrenciye katacağımız temel bilgiler ve sahada gördükleri tecrübe birleştiğinde ancak bir anlam ifade edecek” şeklinde konuştu.

Harun Paşahan, en büyük sıkıntının yeni mezun olan öğrencilerin sahaya hakim olmaktan zorluk çektiğini ifade ederek, “ Saha çok önemli burada en büyük sıkıntı öğrencilerin sahaya hakim olamamaları. Yani mezuniyetten sonra ne yapacaklarını bilemez bir halde karşımıza çıkıyorlar. Burada tecrübe paylaşımı faydalı olacaktır. Öğrencileri Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda ağırlarız. Oradaki durumu gözlemleyebilirler” diye konuştu.