Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) tarafından organize edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 5'inci Kampüs Ligleri futbol ve voleybol müsabakaları ile başladı.

Bu yıl, önemli derecede katılımın olduğu organizasyon öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, öğrenciler spor ile stres atıyor. Oldukça çekişmeli geçen maçlar gollü başladı. Futbolda, Spor Bilimleri Fakültesi, TÖMER'i 8-2, Hukuk Fakültesi, Adalet MYO'yu 5-0, Mühendislik Fakültesi ise Tıp Fakültesi'ni 4-3 mağlup ederek en gollü maçlar arasında yer aldı.

“Amaç, öğrencileri sporun içinde tutmak”

İnönü Üniversitesi Kampüs Ligleri Koordinatörü Taha Yasin Ilkım, yaptığı açıklamada Futbol ve Voleybol müsabakaları ile kampüs liglerinin ilk ayağının başladığını belirtti. Ilkım, “Amacımız, her yıl olduğu gibi öğrencilerimizi sporun içinde tutmak, sağlıklarını sporla desteklemek biraz da olsa derslerin yoğunluğundan kurtarmak. Tabii ki amacımız burada üniversitedeki tüm birimlerin spora ilgilerini artırma aynı zamanda sporun içinde tutmak. Başlayan futbol müsabakalarını yıl boyu devam ettireceğiz. Sezon sonunda finallere ulaşacağız. 4 yıl bunu başarılı bir şekilde sürdürdük ve sonuçlarını aldık. Olumlu sonuçlar aldık. Bunu önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz ve aynı sonuçları almaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Ilkım, pandemi sonrası insanların daha fazla sporla içi içe olması gerektiğini, pandemi sürecinde hareketsiz kalınan dönemin eksikliğinin giderilmesi adına bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurguladı.