Öğrenciler tarihi yerleri gezdi

Malatya'da öğrenciler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle tarihi ve kültürleri yerleri gezdi.

Malatya'da İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde geliştirilen "Geleceğim Güvende " projesiyle belirlenen öğrenciler tarihi ve kültürleri yerleri gezdi.

Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi ve kültürel yerleri gezen öğrencilere polis tarafından çeşitli hediyelerde verilirken, benzer etkinliklerin sürdürüleceği bildirildi.