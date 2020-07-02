Öğrenciler tatili ‘Arkadaş'ı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul öğrencilerinin yaz tatilinde okumaları için hazırlanan ‘Arkadaş' adlı kitabın Malatya'da da dağıtımına başlanıldı.

Bakanlık tarafından yollanan tatil kitapları, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi İlkokulu'nda düzenlenen tören ile 2. ve 4. sınıf öğrencilerine teslim edildi. Burada bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, virüs salgını nedeniyle belli sayılarla ve okul müdürlüklerinin önereceği randevu ile velilerin çocukları ile okullarından kitaplarını alabileceklerini söyledi. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde kitapların dağıtımına başlanıldığını ifade eden Tatlı, “Kitaplar çocuklarımızla buluşacak. Çocuklar okullarla buluştukça, Kitaplar çocuklarla buluştukça, dünya daha güzel olacak. Bu inançla ben bu etkinlikten dolayı katkı veren, emek veren, herkese teşekkür eder çocuklarımızın kitapla ve hayatla dolu dolu sağlıklı günlerde buluşmaları temennisi ile sizlere teşekkür ediyorum. İlkokullar için 1 2 3 ve 4. sınıflar için kitaplar şu an biz 2 ve 4. sınıf kitaplarını dağıtıyoruz. Diğer sınıflar için de dağıtımları yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Bir basın mensubunun deprem sonrası yıkımı gerçekleştirilen bazı okulların yeni eğitim-öğretim yılına yetişip yetişmeyeceğini sorması üzerine İl Müdürü Tatlı, "Sivrice depreminden sonra yıkılan birkaç okulumuz var. Daha önce de bizim yapmış olduğumuz deprem tahkikleri neticesinde güçsüz olan bazı binalarımızı yıktık. Onlarla alakalı gerekli tedbirleri eğitim-öğretim sürecinde aldık. Yatırım programları ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Birçoğu İnşallah en kısa sürede ihale edilerek eğitim ve öğretime başlayacak. Ayrıca güçlendirmesi yapılan okullarımız var. Güçlendirmede olan binalarımızda alakalı şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah eğitim-öğretim başladığında okullarımız hazır bir şekilde çocuklarımızı bekliyor olacaklar” cevabını verdi.