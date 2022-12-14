Öğrencilerde ÜNİLİG Voleybol heyecanı

Spor Şube Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen lige, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve İnönü Üniversitesini temsilen takımlar katıldı. Düzenlenen açılış seremonisine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Safa Çınarlı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Tunç, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı ve Üniversite Sporları İl Temsilcisi Talip Çelik katıldı. ÜNİLİG spor açılış seremonisi, kortej yürüyüşü ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kortej yürüyüşünde turnuvaya katılan, yedi üniversiteyi temsil eden takımlar yer aldı. Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Safa Çınarlı, seremonide yaptığı konuşmada organizasyonun öneminden bahsederek,”Öğrencilerimizin, öğrencilik hayatlarında sportif faaliyetlere katılımını sağlamak istiyoruz. Bizler için çok kıymetli bir federasyonumuz var. Üniversitemizle birlikte bu organizasyonu destekliyoruz. Bu organizasyonda da fair play olmasını, dostluk, adil oyun olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Sporun öğrenciler arasında yaygınlaşmasını hedefliyoruz”

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Üniversite Sporları Federasyonu bölgesel voleybol ligine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Sporun üniversitemizde yaygınlaşması için başlattığımız kampüs liglerinde üniversitemizin her alanda birçok branşta sporun öğrencilerimiz arasında oynanmasını hedefliyoruz. Kardeşliğin ve dostluğun kazanmasını diliyorum. Tüm takımlara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesinin beş gün ev sahipliği yapacağı ÜNİLİG voleybol turnuvasında ilk iki takım süper lige yükselme şansı bulacak. Lig'de ilk maç Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi arasında oynandı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi 3-1'lik skorla turnuvanın ilk maçını kazandı.