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Öğrencilerden anlamlı davranış

Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu'nu ziyaret etti.


Öğrenciler, Let's Share Our Values (Değerlerimizi Paylaşalım)Etwinning projesi kapsamında “Empati” konusuna dikkat çekebilmek amacıyla düzenledikleri gezide engelli öğrencilerle yakından ilgilendi.


Sümer MTAL Halkla İlişkiler öğretmeni Muradiye Bulut Koordinatörlüğünde gerçekleşen ziyarette, öğrenciler “Hayat Bayram Olsa” şarkısını işaret dilinde sunarak hem farkındalık oluşturdu hem de empati yapmanın önemini kavradılar.

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