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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Malatya’da öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiklere destek için i ay yıldızlı kareografi oluşturup hep birlikte İstiklal Marşı okudular.

Malatya'da öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek için i ay yıldızlı kareografi oluşturup hep birlikte İstiklal Marşı okudular.


Malatya Final Okulları öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için okulun bahçesinde bir araya geldi. Ay yıldızlı kareografi oluşturup hep birlikte İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek verdiklerini gösterdiler.


Malatya Final Okulları Kurucu Müdürü Hasan Doğan, bu çalışmayla hem sınır ötesinde operasyonda bulunan Mehmetçiklere moral vermeyi, hem de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

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