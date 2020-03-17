Öğrencilerden Çanakkale şehitleri için anlamlı klip

Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde bulunan Öğretmenler Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin çektiği, ‘18 Mart Çanakkale Şehitleri' konulu klip herkes tarafından beğeni topladı.

Malatya'da Öğretmenler Ortaokulu tarafından hazırlanan, öğretmen ve öğrencilerinin çektiği ‘18 Mart Çanakkale Şehitleri' konulu klip izleyenleri duygulandırdı.

Battalgazi ilçesinde bulunan Öğretmenler Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri 18 Mart 1915 tarihinde gerçekleşen Çanakkale Zaferi'ni unutmadı. Çanakkale şehitleri için klip hazırlayan okul herkes tarafından takdir topladı. Çekimleri bir hafta süren klip çekilinde 1 öğretmen 7 öğrenci rol aldı. Toplamda 3 dakika süren klip gösterilen Çanakkale esintileri ise herkesi duygulandırdı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin milletin hafızasında izler bırakmış destansı bir zafer olduğunu ifade eden Öğretmenler Ortaokulu Müdürü Hanifi Özdemir, "Öğretmenler Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri olarak Çanakkale'de şehit düşmüş askerlerimizi bu yapmış olduğumu kliple anmak istedik. Çanakkale ruhunu yaşatmak istedik. Ben ülkemiz için canını veren Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi