İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrencilerden Hüsn-i Hat sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yürütülen Hüsn-i Hat kursu öğrencilerinin çalışmalarından oluşan Hüsn-i Hat mezuniyet sergisi düzenlendi.


Geleneksel Türk el sanatlarının gün yüzüne çıkartılması ve bu önemli mirasın yaşatılması amacı doğrultusunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un desteği ile Hüsn-i Hat kursu açıldı. Rehberliğini hattat eğitmen Öğr. Gör. Hacı Kırnık'ın yaptığı Hüsn-i Hat Kursu'nun MTÜ Turgut Özal Müzesi'nde gerçekleşen yılsonu mezuniyet sergisinde, 20 öğrencinin hazırladığı 64 çalışma yer aldı. Ayet ve hadislerden oluşan bu çalışmalar 4 gün boyunca ziyaretçileriyle buluştu.


Açılışını Rektör Karabulut ve bir grup üniversite idari ve akademik personelinin yaptığı serginin, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.