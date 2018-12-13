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Öğrencilerden kardeş okullarda yardım

Malatya Özel Bilge Olimpiyat Okulları öğrencileri, Doğu’daki 4 okula kırtasiye, kıyafet ve oyuncak yardımında bulundu.

Malatya Özel Bilge Olimpiyat Okulları öğrencileri, Doğu'daki 4 okula kırtasiye, kıyafet ve oyuncak yardımında bulundu.


Özel Bilge Olimpiyat Okulları tarafından yapılan açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğu Anadolu'da bulunan 4 ayrı okulun kardeş okul seçildiği ve burada eğitim gören öğrencilere yardımda bulunulduğu belirtildi.


Öğrencilerin katkılarıyla toplanan kırtasiye, kıyafet ve oyuncaklar belirlenen okullara dağıtılmak üzere gönderildi.

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