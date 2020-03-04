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Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

Öğrenciler, İdlib’de mücadele veren Mehmetçiğe destek mektupları yazdı.

Öğrenciler, İdlib'de mücadele veren Mehmetçiğe destek mektupları yazdı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki kurslara katılan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib'de mücadele veren Mehmetçiğe destek mektupları yazdı.


Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesindeki kurslara devam eden öğrenciler, Mehmetçiğin yanında olduklarını belirttiler. Öğrenciler, mektuplarında, Mehmetçiklere dua ettiklerini kaydetti. Mehmetçikle bir ve beraber olduklarını vurgulayan öğrenciler, Mehmetçiği örnek aldıklarını belirtti.


Duygu ve düşüncelerini aktararak Mehmetçiğe destek olan öğrenciler, mektuplarını Türk Bayrağı çizimleriyle de süsledi.

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