Öğrencilerden Müdür Kanbay'a sazlı karşılama

Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde öğrenciler, okulu ziyaret eden Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'i sazlı karşıladı. Kanbay da, sazın tellerine dokunarak öğrencilere eşlik etti.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın Arguvan'a ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Veysel Kurşun ve Mehmet Akgün eşlik eti.

Türkü diyarı Arguvan'da, Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğretmeni Ali Tüğrut ile öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'a sazlı karşılama gerçekleştirdiler.

Kanbay da, sazın tellerine dokunarak öğrencilere eşlik etti. Kanbay, bağlama çalarak türkü söyleyen öğrencilere katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu okulda öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Öğrenciler, Kanbay'ı ileride yapılacak olan türkü ses yarışmasında davet etiler.

Öğrencilerin kendisini sazlı sözlü müzikle karşılamasına teşekkür eden Kanbay, “Öğrencilerin böyle sosyal konularla iştigal etmeleri bizleri çok mutlu etti. Sosyal faaliyetlerle çocuklarımızı destekleyeceğiz. Okullar sadece akademik bilgilerin aktarıldığı ortamlar değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin birlikte yürütüldüğü alanlardır. Elimizden geldiği kadar imkanlarımızı seferber edip sizlere hep destek ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.