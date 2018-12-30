Öğrencilerden poşet yasağına farklı çözüm

Yeni yıl ile birlikte tüm marketlerde başlayacak olan poşet yasağı ile birlikte bez fileler gündeme geldi. Malatya'da Gazi İlkokulu öğrencileri öğretmenleri Orhan Ağca'nın koordinesinde ‘Doğaya benimde bir katkım olsun' sloganı ile proje hayata geçirdiler.

Öğretmen Orhan Ağca, projelerinin asıl amaçlarının yeni yıl ile başlayacak olan poşet uygulamasına çözüm olduğunu dile getirerek, “Çocuklarımız kullanmadıkları tişörtlerini getirdiler. Bizlerde velilerimizin desteği ile bunları çantaya çevirdik. Bunda sonra çocuklarımız pazara, markete gittikleri zaman kendi ürettikleri çantalarla alışveriş yapabilecekler. Bundan sonra da atık poşetleri doğaya bırakmamaya özen göstereceğiz” diye konuştu.

Okul Başkanı Eylül Tekgöz ise, bu projeyi doğa için yaptıklarını belirterek, atık olarak denizlere ve çevreye atılan plastiklerin yıllarca kaybolmadığını ve zararlı olduğunu söyledi.