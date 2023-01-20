Öğrencilere ara tatilde dinlenmiş olarak eğitime başlama önerisi

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının iki haftalık ara tatile girmesi nedeniyle mesaj yayımladı. Özdemir, “Sevgili öğrencilerimiz, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2 hafta sürecek olan ara tatilinizin her bakımdan verimli geçmesini diliyoruz. Aileniz ve tüm sevdiklerinizle geçirdiğiniz mutlu bir ara tatil sonrasında dinlenmiş ve hazır olarak eğitim-öğretiminize kaldığınız yerden devam etmenizi temenni ediyoruz. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 1. dönem ara tatilinin siz sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmenlerimiz için verimli geçmesini temenni ediyoruz” dedi.