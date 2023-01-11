Öğrencilere “Büte Kalma İkrama Kal” etkinliği

Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Büte Kalma İkrama Kal' etkinliğiyle final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerini ziyaret edip, başarılar dilediler.

İnönü Üniversite ile Turgut Özal Üniversitelerindeki ‘Üniversite Toplulukları' tarafından geliştirilen projelerin gerçeğe dönüşmesi için ‘Söz Meclisten İçeri' Üniversite Toplulukları Destekleme Programını başlatarak farkındalık oluşturduğu bildirilen Yeşilyurt Kent Konseyi, bu kez de final sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ‘Büte Kalma İkrama Kal' etkinliğini hayata geçirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da İnönü Üniversitesi'ndeki iki ayrı kütüphanede final sınavları için yoğun bir ders döneminden geçen öğrencileri ziyaret ederek kupa, bardak, çay, çerez ve kahve ikramında bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenip başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerin başarılı bir hayata sahip olmaları için her türlü desteği verdiklerini ifade etti. Çınar, "Rektörümüzle birlikte üniversitemizdeki kütüphanelerimizi ziyaret ederek final haftası dolayısıyla yoğun bir hazırlık döneminden öğrencilerimizle sohbet edip başarılar diledik. Yeşilyurt Kent Konseyimiz tarafından düzenlenen ‘Büte Kalma İkrama Kal' etkinliği çerçevesinde hazırlanan bardak, çay, çerez ve kahveden oluşan hediye paketlerini öğrencilerimize vererek onlara bu dönemde destek olmaya çalıştık. Gençlerimizi çok seviyoruz, onların hayatın her alanında başarılı olmaları içinde tüm imkanları seferber ettik. Gençlerimiz inşallah bu süreci de güzel bir şekilde atlatırlar ve emeklerinin karşılığını alırlar” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, üniversite öğrencilerine yönelik desteklerinden dolayı Çınar'a teşekkür ederek, "Belediye Başkanımızı ve Yeşilyurt Kent Konseyi ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Öğrencilerimizin başarılı olmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik bizim için çok anlamlı oldu. İçerisinde yiyecek ve içeceklerin olduğu hediye paketlerini öğrencilerimize tek tek dağıttık. Gerçekleşen ziyaretin yanı sıra dağıtılan hediyeler öğrencilerimize final haftasında bir moral oldu, çok mutlu oldular. Öğrencilerimiz adına Sayın Başkanımıza ve Kent Konseyine teşekkür ediyorum” diye konuştu.