Öğrencilere çevre bilinci vurgusu

Malatya'da, öğrenci çocuklara daha güzel ve yaşanır bir gelecek bırakmak için ‘Çevre Bilinci' temalı değerler eğitimi projesi başlatıldı. Proje nedeniyle toplantı düzenlenip, yapılacaklar ele alındı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ‘Çevre Bilinci' temalı değerler eğitimi projesinin tanıtımı Erman Ilıcak Fen Lisesi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yaparak, proje hakkında bilgilendirme yapan Proje Koordinatörü Mine İpek, Çevre Bilinci temalı değerler eğitimi projesinin amacının doğayı, çevre bilincini, çevre temizliğini, doğayla uyumu bütün okullarda öğrencilere benimsetmek olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da programda yaptığı konuşmada, ‘'Müdürlüğümüz ve paydaşlarımızın ortak çabalarıyla yürütülen Değerler Eğitimi'nin bu yıl ki temasını Çevre Bilinci olarak belirledik. Mottomuz “yaprak yeşili, gök mavisi. Çocuklar renklerin ve hayatın varisi” Bu çerçevede tüm okullarımızda bir dizi etkinlik ve bilinçlendirme çalışması yürüteceğiz. Zaman zaman il genelinde paydaşlarımızla ortak yürüteceğimiz uygulamalar olacak. Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanır bir gelecek bırakmak için çalışacağız.

Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma; katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çınar, çevrenin önemini anlattı

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın konuşmalarının ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise konuşmasında, ‘'Değerler Eğitimi Projesi ile bizleri bir araya getiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Personellerine çok teşekkür ediyorum'' dedi. Çınar, belediye olarak yaptıkları çevre çalışmaları hakkında da bilgi aktardı.

Konuşmaların ardından Değerler Eğitimi projesinde başarılı olan okullara başarı belgeleri verildi.

Programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İlhan Erdem, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kazim Gündüz, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Orman İşletmeleri Müdürü Yakup Kalaylı, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul müdürleri katıldı.

Program okul bahçesine fidan dikimi ile sona erdi.