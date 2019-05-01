Öğrencilere doğa eğitimi verildi

Proje kapsamında Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesinde 90 öğrenciye doğayla uyumlu yaşamanın püf noktaları anlatıldı. Doğa Uzmanı Ali Ekber Korkut tarafından gerçekleştirilen sunum-söyleşide öğrenciler doğayla ilgili merak ettiklerini sorarak, interaktif ve keyifli bir etkinlik olmasına katkıda bulundu.

Okul Rehber öğretmeni Erkan Evegü etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada bu tür faaliyetleri önemsediklerini, doğaya saygı ve bilinçli tüketim konularının özellikle günümüzde hassasiyet gerektiren konular olduğunu belirterek öğrencilerinin de memnuniyetle bu tür etkinliklere katılım gösterdiğini belirtti. Erkan Evegü, MAFSAD'a, Ali Ekber Korkut'a ve bu etkinliğin okullarında gerçekleşmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Doğa Uzmanı Ali Ekber Korkut ise etkinliğin öğrenciler tarafından ilgiyle izlendiğini söyledi. Gençlerin doğayla baş başa kalmaları, doğanın dilini öğrenmeleri, doğa yürüyüşleri, doğa kampları ve çeşitli doğa aktivitelerinin içinde olmaları gerektiğini belirten Korkut, ancak bu sayede sağlıklı bireyler olunabileceğini ve bu şekilde sağlıklı bir toplumun temelini atabileceklerini sözlerine ekledi.

MAFSAD Proje Etkinlik Koordinatörü Barış Yıldız da “Mart ayı içerisinde başladığımız doğa eğitimlerinde toplam 1.026 öğrenciye ulaştık. Sunumlarımızın sonuncusunu Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesinde gerçekleştirdik. Amacımız doğayla uyumlu yaşam ve çevreye saygı konularında farkındalık oluşturmaktı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına, Proje kapsamında ziyaret ettiğimiz okullarımızın idareci ve öğretmenlerine, yarının büyükleri öğrenci kardeşlerimize ve bu projemizin hayata geçmesini sağlayan MAFSAD yönetimine teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.