Öğrencilere eğitim semineri verildi

Malatya'nın Darende ilçesinde öğrencilere yönelik eğitim semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) tarafından Darende Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, MADEM Rehberlik ve Aile Eğitim Uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Eğitim programında ilk olarak MADEM Uzmanı Elif Şengönül, hem ortaokula devam eden hem de hafızlık eğitimi almakta olan öğrencilere seminer verdi. Şengönül, “Motivasyon” konulu sunumunu slayt gösterisi eşliğinde sunarak, soruları da cevaplandırdı. Özellikle ders çalışma ve sınavlara hazırlanmada yaşanan kaygı, stres konuları üzerinde duran Şengönül, stresle başa çıkmada neler yapılabileceği hakkında bilgiler verdi.

MADEM Rehberlik ve Aile Eğitim Uzmanı Sümeyye Abacı da öğrencilere danışmanlık yaparak çeşitli konularda çözüm yöntemleri önerdi.

Okullar ve kamu kurumları ile STK'lar başta olmak üzere Malatya'daki tüm kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda eğitim seminerleri veren MADEM, öğrencilerin başarılarını arttırma, velilere yönelik aile seminerleri gibi toplumu psikolojik açıdan güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MADEM, Büyükşehir Belediye binası karşısındaki adresinde de ayrıca bireysel danışmanlık faaliyetleri gerçekleştiriyor.