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Öğrencilere kışlık giyecek yardımı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan 120 öğrenciye, bir hayırsever iş adamı tarafından kıyafet yardımı yapıldı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören ve maddi durumu iyi olmayan 120 öğrenciye, bir hayırsever iş adamı tarafından kıyafet yardımı yapıldı.


Arguvanlı iş adamı Ali Asgarkara, ilçedeki okulları gezerek, ardından yanlarında getirdikleri kışlık giyecekleri, 120 çocuğa hediye etti. Kışlık giyecekler, okul yönetimi tarafından belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı. Okullarda öğrenim gören öğrenciler arasından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin sevincine ortak olduklarını belirten İş Adamı Ali Asgarkara, "Çocuklarımız, bu giyeceklerle kış aylarını rahat şekilde geçirecek olmaları bizleri de en az onlar kadar sevindirmiştir” ifadelerini kullandı.

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