Öğrencilere robotik kodlama eğitimi veriliyor

Kuluncak'taki ortaokul ve lise öğrencilerine robotik kodlama eğitimi verilmeye başlandı.

Kodlama eğitimlerinin tanıtılması ve il genelinde yaygınlaştırılmasının sağlanması adına bugün İl merkezinde bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan, Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bahar, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca, Malatya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Akif Gülaçtı, Fırat Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Harun Bayer ve okul müdürleri katıldı.

Proje koordinatörü Taner Körükmez yaptığı sunumda, “Yeni çağın mesleklerini bu becerilerin sunduğu fırsatları çocuklarımız ile buluşturmak için ilk çalışmalara başladık. Öncelikle 8-11 yaş grubu çocuklara eğitim verecek olan fen ve teknoloji dersi, bilgisayar teknolojileri dersi gibi branşlardaki öğretmenlerin temel algoritma ve robotik eğitimi alması sağlanacak. Bu eğitimler için Fırat Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında ‘Kodlayan Minik Parmaklar Eğitmen Eğitimi' projesini hazırladık. Bu proje ile öğretmenlerimize Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 60 saatlik eğitim verilecektir. Lisede eğitim gören öğrencilerimiz için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Destekleri Programı kapsamında 2018/1 çağrı döneminde desteklenen ‘Dijital Yaşam Becerileri Geliştirme' projesi kapsamında 20 öğrencimize mobil programlama ve elektronik geliştirme kartları programlama eğitimi verildi. Projenin sürdürülebilirliği sağlanırsa ilerleyen zamanlarda temel kodlama eğitimini alan öğrencilerimiz lise dönemine kadar geldiklerinde nesne tabanlı yazılım geliştirme, üç boyutlu modelleme ve elektronik kart programlama konularını hiç zorlanmadan öğrenebilecek. Bu sadece bir bilgisayar becerisinden öte öğrencilerin analitik düşünmesi ve problem çözme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlayacak önemli bir etkendir. Bu projeler sayesinde öğrencilerimizin düşünme yeteneğinin güdülendiğini görüyoruz. Proje kapsamında her aşamada bunların dışında acaba ne yapabiliriz diye kendimize sorduğumuzda hep beklentimizin üzerinde bir ilgi ile karşılaştık. Öğrencilerimiz için biz yurtiçinde bir umandan eğitim almayı planlarken yurt dışındaki yazılım geliştiricileri online olarak bizimle bağlantıya geçip öğrencilerimize sunum yaptılar” diye konuştu.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerin sunumu ile toplantı sona erdi.