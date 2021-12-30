Öğrencilere sınav öncesi kahvaltı ikramı

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, sınav haftası nedeniyle sabah okullarına gitmek için durakta trambüs ve minibüs bekleyen öğrencilere kahvaltılık ve çay ikramında bulundu.

Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Gençlerle Güne Merhaba” kapsamında sınav haftası nedeniyle sabah okullarına gitmek için durakta trambüs ve minibüs bekleyen öğrencilere Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin gönüllü üyelerince hazırlanan simit, poğaça, kahvaltılık ve çay ikram edildi. Durakta bekleyen öğrencilerin yanı sıra trambüs ve minibüs içerisindeki öğrencileri de unutmayan ekipler, kahvaltılık ikramının ardından öğrencilere sınavlarında başarı diledi. Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül'ünde katıldığı programda kahvaltılık ikramlarını ekiplerin elinden alan öğrencilerin mutluluğu ise gözlerine yansıdı. Öte yandan duraklarda işe gitmek isteyen vatandaşlarda kahvaltılık ikramlarından nasiplerini aldı. Yapılan etkinlik ile içlerinin ısındığını belirten öğrenciler, güzel bir etkinliğe imza atan Battalgazi Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

Öğrenciler büyük mutluluk yaşadı

Etkinlikten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını aktaran Murat Emin Korkmaz, “Sabah sabah çok iyi oldu. Bazen evde kahvaltı yapamıyorum. Battalgazi Belediyemizde bugün poğaça ve sıcak çay ikram ettiler ve içimizi ısıttılar. Uygulama için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum” derken, Ahmet Mirza Pamukçı ise, “Battalgazi Belediyemizin yaptığı bu faaliyet çok güzel bir faaliyet. Bazı öğrenciler maddi açıdan yer yer sıkıntı yaşıyor ve bazen ise okula kahvaltı yapmadan gidiyorlar. Sınav haftalarında kahvaltı yapmak aklımıza bile gelmiyor. Güzel bir uygulama olmuş. Mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sınav haftasında öğrencilerimizin bir nebze içini ısıttık”

Program kapsamında öğrencilerimiz ile güne merhaba dediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, “Bugün ilçemizdeki öğrencilerimiz ile güne merhaba dedik. Her daim öğrencilerimizin yanında olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in talimatıyla bu soğuk kış günlerinde sabahın erken saatlerinde okullarının yolunu tutan öğrencilerimizin bir nebze içlerini ısıtmak için gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz yoğun ilgi gördü. Sınav haftalarında kahvaltı yapmaya bile zaman bulamayan öğrencilerimize kahvaltılık ikram ederek sınavlarında başarı diledik. Battalgazi Belediyesi olarak geleceğin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.