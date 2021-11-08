İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrencilere sosyal-kültürel faaliyetler

Malatya’nın Arguvan İlçesi’ndeki okulları ziyaret eden gençler, öğrencilerle çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.

Malatya'nın Arguvan İlçesi'ndeki okulları ziyaret eden gençler, öğrencilerle çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirdi.


Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü Beydağı Gençlik Merkezi üyeleri, Merkezim Her Yerde Projesi kapsamında Arguvan Atatürk İlkokulu ve Arguvan İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret edip çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler yaptı.


Çocuklarla çocuk olan ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştiren gençler, öğrenci çocukların geleneksel oyun öğrenmelerine de sebep oldular.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.