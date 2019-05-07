Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Yeşilyurt Topraktepe İlk ve Ortaokulunda eğitim-öğretim gören öğrencilere Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından trafik haftası nedeniyle trafik eğitimi verdi.
Trafik haftası dolayısıyla öğrencileri trafik konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Burada konuşan Astsubay Murat Dilek öğrencilere hitaben, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" diyerek 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olduğunu belirtti. Etkinlikte emniyet kemeri ve yaya geçidinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıtıldı.