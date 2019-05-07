İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Yeşilyurt Topraktepe İlk ve Ortaokulunda eğitim-öğretim gören öğrencilere Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından trafik haftası nedeniyle trafik eğitimi verdi.


Trafik haftası dolayısıyla öğrencileri trafik konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Burada konuşan Astsubay Murat Dilek öğrencilere hitaben, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" diyerek 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olduğunu belirtti. Etkinlikte emniyet kemeri ve yaya geçidinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.