Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Trafik haftası dolayısıyla öğrencileri trafik konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. Burada konuşan Astsubay Murat Dilek öğrencilere hitaben, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" diyerek 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı olduğunu belirtti. Etkinlikte emniyet kemeri ve yaya geçidinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere trafik kuralları ile ilgili broşürler dağıtıldı.