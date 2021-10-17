İnönü Üniversitesi tarafından öğrencilere yemek bursu verilecek olması nedeniyle yapılan açıklamada, “Üniversitemizde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize, 2021-2022 akademik yılı için belirlenen kontenjan dahilinde yemek bursu verilecektir. Yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin üniversitemizin web sitesindeki belirtilen bağlantıyı tıklayarak başvuru formunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurmaları ve başvurularını kaydetmeleri gerekmektedir” denildi.

Yemek Bursu almak isteyen öğrencilerin gerekli formu doldurup 22 Ekim'e kadar başvuru yapmaları istendi.