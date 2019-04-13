Öğrencilerin ay yıldız koreografisi büyük beğeni topladı

Malatya'da lise öğrencilerinin yaptığı ay yıldız koreografisi büyük beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izlenme rekorları kırdı.

Malatya Akmercan Anadolu Lisesinde okuyan yaklaşık 100 öğrenci 1 aylık çalışmanın ardından okul bahçesinde ay yıldız temalı koreografi yaptı. Şehitler anısına düzenlenen koreografi sonunda öğrenciler Türk bayrağı açtı. Havadan da görüntülenen bu anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüler izlenme rekorları kırdı.