İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Öğrencilerin ay yıldız koreografisi büyük beğeni topladı

Malatya’da lise öğrencilerinin yaptığı ay yıldız koreografisi büyük beğeni topladı.

Malatya'da lise öğrencilerinin yaptığı ay yıldız koreografisi büyük beğeni topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izlenme rekorları kırdı.


Malatya Akmercan Anadolu Lisesinde okuyan yaklaşık 100 öğrenci 1 aylık çalışmanın ardından okul bahçesinde ay yıldız temalı koreografi yaptı. Şehitler anısına düzenlenen koreografi sonunda öğrenciler Türk bayrağı açtı. Havadan da görüntülenen bu anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüler izlenme rekorları kırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.