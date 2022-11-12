Öğrencilerin başarı seviyesinin yükseltmesi için protokol

İmzalanan protokol çerçevesinde, Malatya'da öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin başarı seviyesinin yükseltmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleri ile arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanacak.

Protokolü, İnönü Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü adına ise Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir imzaladı.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Malatya'da öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin başarı seviyesini yükseltmek, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleri ile arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olması amacıyla Eğitimde İş Birliği Protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha önce de benzer bir protokolü imzaladıklarını belirterek, yeni imzalanan protokol hakkında “Bu protokol, gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altındaki Malatya merkezli Yeşilyurt, Battalgazi ve çevredeki bütün ilçelerdeki okullarımızın üniversitemiz ile akademik, eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerde iş birliği kurulmasına, üniversitemizle güçlü bir iletişim içerisinde çeşitli çalışmaların birlikte yürütülmesine ve üniversitemizdeki hocaların İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün her biriminde yapacağı çalışmalara imkan sağlanmasına yönelik maddeleri içermektedir. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüyle daha önce de benzer bir protokolü imzalamıştık ama o protokolün süresi doldu. Şimdi alanını biraz daha genişleterek Müdürümüz Hatice Özdemir hocamızla yeni bir protokolü imzalıyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir de imzalanan protokolle ilgili “İnönü Üniversitesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne her daim destek veren bir üniversitemizdir. Verilen tüm destekler için, eğitimin ne kadar büyük bir yelpazede gitmesi gerektiğini kendileri bu şekilde destekleyerek gösterdikleri için şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Tören imzaların atılması ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.