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Öğrencilerin gösterisi ilgi gördü

Öğrencilerin Mevlana Haftası dolayısıyla yaptıkları gösteri ilgi gördü.


Malatya Mercan Kolejinde Mevlana Haftası ilgiyle kutlandı. Kolejin Kültür ve Sanat Koordinatörlüğünün hazırladığı program, veliler tarafından ilgiyle izlendi.


Programın açılış konuşmasını yapan Mercan Koleji Ortaokul Müdiresi Mehtap İnce, Mevlana'nın sözlerinden örnekler vererek, Mevlana'nın önemine dikkat çekti. Daha sonra söz alan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan da, “Mevlana, kendisinden asırlar sonra bile dünya insanlarının duygu ve düşünce ikliminde ufuklar açılmasına vesile olan bir hazinedir. Mevlana, tüm dünyanın tanıdığı büyük şahsiyetleri yetiştiren bir hazinedir Bu topraklarda bizlere düşen görev ise onların manevi mirasına sahip çıkmaktır” dedi.


Programda, velilere Mevlana Şekeri ikram edilmesinin ardından öğrencilerin Mevlana ile ilgili şiirleri seslendirmesi ve gösteriler ile program sona erdi.

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