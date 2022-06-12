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Öğrencilerin hat sergisine yoğun ilgi

Malatya İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören ve yurtlarda kalan öğrencilerin açtığı yılsonu Hat ve Resim Sergisi yoğun ilgi gördü.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde eğitim gören ve yurtlarda kalan öğrencilerin açtığı yılsonu Hat ve Resim Sergisi yoğun ilgi gördü.


İnönü Üniversitesi Genç Ofis deki gençler ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında konaklayan gençlerin açtığı yılsonu Hat ve Resim Sergisi etkinliğine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat, İnönü Üniversitesi ilgilileri ve öğrenciler katıldı.


İki gün açık kalan Hat ve Resim Sergisinin yoğun ilgi gördüğü gözlendi.

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