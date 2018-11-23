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Öğrencilerin içi sıcak çorbayla ısınıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İnönü Üniversitesi tarafından merkez kampüs Bilgeler Yolu girişine yaptırılan çorba çeşmesi öğrencilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.


Her gün sabah 07.30 ile 09:00 saatleri arasında çorba ikramı yapılan çeşmeye uğrayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay öğrencilerle birlikte çorba içerek onlarla sohbet etti. Yapılan hizmeti yerinde görmek ve öğrencilerle hasbihal etmek için çorba çeşmesine giden Rektör Kızılay ile birlikte sabahın ilk saatlerinde çorba içerek güne başlayan öğrenciler yapılan hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

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