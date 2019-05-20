Öğrencilerin kamp keyfi

Gençlik Bayramı'nı okullarında geçiren öğrenciler, 20 dönüm açık alana sahip Mercan Koleji Kampüsü'nde kurulan çadırlarda konakladılar. İftar ve sahur yemeklerini de kamp içerisinde yiyen öğrenciler beraber iftar açmanın , sahur yapmanın coşkusunu yaşadı.

İnönü Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte kamp ateşi yakılarak , gitarlar eşliğinde şarkılar söylendi. Canlı müzik eşliğinde oynayan, halay çeken, çeşitli etkinliklerle eğlenen öğrencilerin neşesi, dilek balonlarının da uçurulması ile zirveye çıktı. Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, doğayı sevdirmek amacıyla düzenlenen kampta öğrenciler çadırlarda konaklayarak, geceyi geçirdiler. Açık havada kurulmuş çadırlarda doğayla iç içe kaliteli bir uykuyla sabaha zinde başlayan öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde sabah sporu yaptılar.90 kişilik izci grubu kampta, doğa bilincini güçlendirmek ve acil durumlarda toplanma, organize olma konularında da eğitim aldı.

Öğrencilerine Gençlik Bayramı'nda bu fırsatı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Özcan Mercan , “Kamp yapmak macera, keşif, doğayla yaşam, paylaşım, birlik, beraberlik demektir. Her yıl katılımın arttığı bu organizasyonumuzla öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak, gerek arkadaşları gerek aileleriyle bağlarını güçlendirmek, şehir hayatından uzaklaşmalarını sağlamak, kampta edindikleri tecrübeyle özgüveni yüksek, emin, her türlü zorluğa göğüs gerebilmelerine yönelik bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Eğitime verdiğimiz önemin yanı sıra öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle de geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.