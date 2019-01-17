Öğrencilerin karne hediyesi Göztepe maçı olacak

Yeni Malatyaspor Malatyalı öğrencilere karne hediyesi olarak Göztepe maçını ücretsiz izletecek.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından öğrenciler karne heyecanı yaşarken, Yeni Malatyaspor bu heyecanı yaşayan 444 öğrenciyi hediye amaçlı olarak Göztepe maçına davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi saat 13.30'da oynanacak Göztepe maçı için passolig kartı olmayan ve başvuru yapan ilk 444 öğrenciye karne hediyesi olarak ücretsiz bilet verilecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine karne hediyesi olarak ücretsiz maç bileti verileceği belirtildi.

Bilet için MalatyaPark Alışveriş Merkezi'nin önündeki gişelerden başvuru yapacak öğrencilerin, yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurması gerekiyor.

Ücretsiz bilet başvuruları 18 Ocak Cuma günü saat 16.00'ya kadar devam edecek.