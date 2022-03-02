Öğrencilerin meslek seçmelerine destek

Malatya'nın Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde (ÇPAL) proje kapsamında, öğrencilerin meslek seçmelerine yardımcı olunarak, gelecekte hangi mesleği severek yapmak istiyorlarsa o doğrultuda yollarını açmaya destek olunuyor.

Rehber Öğretmen Yeşim Tuba Öztürk danışmanlığında yürütülen ‘'Mesleğim Geleceğim'' e Twinning proje çalışmaları öğrencilerin katıldığı farklı etkinlikler ile devam ediyor.

Rehber Öğretmen Yeşim Tuba Öztürk , öğrencilerin gelecekte hangi bölümde ve meslekte eğitim görmelerine yardımcı olmak için çaba gösterdiklerini belirterek, “Farklı şehirlerde yaşayan ortaklar ile yürütülen projede ‘öğrencilere gelecek hazırlamak değil, onları geleceğe hazırlamak amacıyla yola çıktık. Hayatta ne yapmak istiyorum? Nasıl mutlu olabilirim? Sorularına cevap arıyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini nasıl tanımladıkları, eğitim yolculuklarını nasıl yönlendirecekleri, kariyer planlarının nasıl geliştirecekleri, kimlerin hayatlarını değiştirmesine izin verecekleri sorularına beraber cevap aramak istedik. ‘Bir kitapla, bir seminerle hayat değişmiyor. Hayat çok kitapla, çok seminerle ve doğru insanların hayatımıza girmesiyle değişiyor' sözüne çok inanıyorum. Doğru bir rehber, mentor, rol model çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin akademik, sosyal ve entelektüel boyutta gelişimlerine, gelecekte hangi mesleği severek yapmak istiyorlarsa o doğrultuda yollarını açmaya destek olduklarına dikkat çeken Öztürk, "Bunun yanında, yaşıtlarıyla beraber çalışarak etkin işbirliği yapabilmelerine, orijinal fikir- çözümler üretebilmelerine ve yaşadığı deneyimleri öğrenirken anlamaları, kendilerini değerlendirebilmelerini hangi işlerin insanı olduklarını keşfetmeleri sürecine eşlik ediyoruz. Umuyoruz ki öğrencilerimiz için bu süreç, lise yıllarının daha motive ve verimli geçmesini sağlayarak daha bilinçli bir gelecek fikri oluşturmalarına katkıda bulunacak” şeklinde konuştu.