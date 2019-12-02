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Öğrencilerin sergisi ilgi gördü

Malatya Doğanşehir Ortaokulu tarafından Bilim ve Sanat Atölyesi sergisi düzenlendi.


Malatya Park AVM'de gerçekleştirilen ve Doğanşehir Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışına, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, kurum amirleri, Doğanşehir Ortaokulu idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


İlgi gören serginin açılışını yapan Kaymakam Köroğlu, tüm stantları inceleyerek yapılan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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