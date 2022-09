Öğretmen adaylarından Başkan Güder'e motivasyon teşekkürü

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılacak olan öğrencilere destek amacıyla düzenlenen KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri tekrar derslerinden ücretsiz olarak yararlanan öğrenciler, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Battalgazi Belediyesi tarafından 18 Eylül Pazar günü başlayacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı maratonuna destek amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri tekrar dersleri sona erdi. Görsel Eğitim Kurumları'nda alanında uzman öğretmenler tarafından tüm konulara dair hızlandırılmış anlatımlarla verilen derslerden lise, ön lisans ve lisans mezunları binlerce öğrenci faydalandı. Sınav öncesi son kez baştan sona tekrar etme şansına sahip olan öğrenciler, ilçede bu imkanı kendilerine sunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile kamp programının son gününde bir araya geldi. Düzenlenen program ile zorlu sınav öncesi büyük bir doping aldıklarını belirten öğrenciler, Başkan Güder'e özel olarak teşekkürlerini iletti.

“Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyoruz”

Battalgazi Belediyesi'nin yan kısmında öğrencilerle bir araya gelerek, her daim öğrencilerin yanında olduklarının altını çizen Başkan Güder, “Türkiye'nin aydınlık yarınları gençlerimiz, hepinizi seviyoruz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Önünüzde önemli bir sınav maratonu var. Gençlerimizi hayatın yeni bir safhasına taşıyacak bu sınav elbette önemlidir. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın. Battalgazi Belediyesi olarak sınav öncesi öğrencilerimize omuz vermek adına, verimli olacak bir tekrar programı düzenledik. Binlerce öğrencimiz bu tekrar derslerinden yararlandı. Buda bizleri mutlu etti. Sizin için her daim taşın altına elimizi koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizdeki gençlerimiz ve öğrencilerimiz için birçok hizmet ve yatırımı hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Gençlerimiz için ilçemizde çok sayıda gençlik merkezleri, kütüphaneler ve sportif etkinlikler içinde birçok spor alanları oluşturduk. Oluşturduğumuz bu merkezlerde Türkiye'de dereceye giren öğrencilerimiz çıkması, bizim ne kadar faydalı hizmetlere imza attığımızı gözler önüne serdi. Bu bizleri çok ama çok mutlu etti. Sizinle her platformda gurur duyuyoruz, duymaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman şuna inanıyoruz; Ne ekilirse o biçilir. Arkadaşlar elbette bilgi sahibi olacağız ama değerlerimizi asla kaybetmeyeceğiz. Değerlerimize sahip çıkmadığımız zaman bir anlam ifade etmez. İnsanlar makamlarla mutlu olmaz, ancak birey insan olduğunun farkına vardığı zaman mutlu olur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.