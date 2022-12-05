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Öğretmen Kaya kalbine yenildi

Malatya’da Matematik Öğretmeni Dinçer Kaya, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya'da Matematik Öğretmeni Dinçer Kaya, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


Yeşilyurt ilçesi Konak Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Dinçer Kaya (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Kaya, Yeşiltepe şehir mezarlığında defin edildi.


Eğitim Bir Sen Malatya 1 no'lu Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Kaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı diledi.

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