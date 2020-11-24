Öğretmenler, Başkan Gürkan'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genç Meclis üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Kent Konseyi'nin gençlerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gençlerden aldığı anı defteri hediyesini kabul ederek, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kent Konseyi Meclis Üyeleri'ni makamında ağırladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden gençler, aynı zamanda öğretmen olan Başkan Gürkan'ın öğretmenler gününü kutladı.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleri'nin yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğretmenliğin mum gibi ışık verirken, bir yandan da kendisini eriten ve gelecek nesillere en güzel şekilde yetiştirmek için fedakârlığı göstermek olduğunu söyledi. Gürkan, ‘Öğretmenlik mesleği hakikaten önemli bir meslektir, hissiyatı olan bir meslektir, peygamberlik mesleğidir. Bu anlamda. Gazi Mustafa Kemal, ‘Öğretmenler bir toplumun en fedakâr en muhterem unsurlarıdır' demiştir. Fedakârlık etmeden muhteremlik olmaz, en çok fedakârlık yapan en iyi muhterem öğretmenlerdir. Bu vesileyle tüm Öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ahirete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum. Ayrıca hayatta olan eğitim ve öğretim ruhu içerisinde bulunan öğretmenlerimize de eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. Güzel çocukları yetiştirerek, güzel nesiller yetiştirerek ülkemizin ve milletimizin, geleceğinin güven altında olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin can virane çalıştıklarını, fedakârca öğrencilerini en güzel şekilde geleceğe hazırlama noktasında yoğun çalıştıklarını biliyorum ve bu anlamda bütün Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bir kutlama da, Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Semt Konakları'nda görevli öğretmenler tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğretmenler gününü kutlayan Semt Konakları öğretmenleriyle bir araya gelerek bu özel günde kendileriyle sohbet etti. Kültür Daire Başkanı Murat Nalçacı ve Semt Konakları öğretmenlerini ağırlayan Başkan Gürkan, öğretmen ve öğrenci ilişkisinde sonsuz sevginin olduğunu ifade etti. Gürkan, “Nice öğretmenler gününe huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde girmenizi temenni ediyorum.

Öğretmenlik önemli bir meslektir. Toplumun en fedakâr ve en muhterem unsurları öğretmenlerdir. Öğretmen, öğrenci ilişkisinde sonsuz sevgi vardır. Sevginin artısı sonsuzdur. Dolayısıyla öğretmenlerimizin çocukları yetiştirirken onların gelecekte ihtiyaç duyacağı bilim ışığında yetiştirmeye gayret etmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk, muasır medeniyetlerin üzerine çıkmamız gerektiğini ifade ediyor. Muasır medeniyetlerin üzerine çıkmanın en temel unsuru da öğrencilerimizi geleceğe iyi hazırlamaktan geçiyor. Bir öğrenci öğretmeninin halini, hareketini, kılığını kıyafetini, konuşmasını, telaffuzunu benimser. Eğer çocuklarımızı geleceğe iyi yetiştirmek istiyorsak onlara halimizle, hareketimizle, kılık kıyafetimizle, oturmamızla, kalkmamızla, onlara anlatımımızla, telaffuzumuzla örnek olmamız lazım. Ben inanıyorum ki bizim semt konaklarımızda ki öğretmen arkadaşlarımız bu hassasiyeti bu titizliği gösteriyorlardır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı Semt Konakları öğretmenlerinden Belgin Ulu Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaretlerinde, “Bizler Allah nasip ederse pandemi sıkıntısının geçtiği günlerde sınıflarımızda hemhal olarak, öğrencilerimizle aynı havayı teneffüs ettiğimiz günleri yaşamak istiyoruz. Öğrencilerimizden ayrı kalmanın burukluğunu hep beraber yaşıyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarım adına Başkanımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımın da Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Sanat Merkezi öğretmenlerinden Esra Karataş Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, “Öncelik bugün bizim için özel bir gün. Öğretmenlik doğan bir güneş gibidir. Etrafını aydınlatmayı, karanlığa karşı meydan okumayı ilke edinir. Dolayısıyla tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu gün için belediye başkanımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmen Hanifi Arslan Belediye Başkanı Gürkan'a teşekkürlerini sunarak, “Bugün bizim de öğretmenler günümüz. Başkanımızın da öğretmen olması nedeniyle öğretmenler gününü kutlamak istedik. Semt Konağı öğretmenleri olarak başkanımızla beraber olduk. Başkanımızın ilgisinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öğretmen Osman Tav, “Başkanımızın öğretmenler gününü kutladık. İnşallah önümüzdeki günlere güzel nesiller yetiştireceğiz. Vatana ve millete hayırlı nesiller yetiştireceğiz” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ise, öğretmenler gününü kutlayarak, “Kendisi adeta bir mum misali yanarken, etrafını aydınlatma çalışan ve yeryüzünün, gökyüzünün öğrencisi olup da yeryüzünde öğretmenlik yapmaya çalışan tüm öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutlu olsun” diye konuştu.

Semt Konakları Öğretmenleri tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyaret sonrasında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçek verildi.