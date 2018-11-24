Öğretmenler Günü Hekimhan ve Arguvan'da kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya'nın Hekimhan ve Arguvan ilçelerinde de düzenlenen programlarla kutlandı.

Hekimhan ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Cafer Dilek ve öğretmenler önce Sakarya Ortaokulu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından Kaymakam Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Özdemir, "Öğretmenler hangi kültürde hangi zamanda hangi toplumda olursa olsun. Toplumun önderleri ve yol göstericileridir. Bu kapsamada ülkemizde öğretmenlere verilen bu değeri gösterebilmek için 24 Kasım öğretmenler günü tertip ediliyor. Onların kıymetini 365 gün göstermemi lazım. Lakin 24 Kasımda biraz daha ilgi gösterelim onların bu kıymetini bir kez daha ifade etmek gerekiyor. Ben tekrar İlçe Milli Eğitim müdürümüzün başkanlığında ki heyete ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğretmen evinde hazırlanan programda ise şiir, koro, slayt gösterileri büyük beğeni toplarken H. İbrahim Akyüz Anaokulu öğrencilerinin düzenlediği gösteri izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ile program sona erdi.

Arguvan'da da kutlama

Arguvan ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir töreni düzenlendi. Arguvan Nazım Hikmet meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde başlayan törende ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Törene Arguvan ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.