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Öğretmenler Korosu konseri ilgi gördü

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Gönül Tellerimizi Titreten Türküler 2" konseri verildi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Gönül Tellerimizi Titreten Türküler 2" konseri verildi.


Konserde sevilen türküler seslendirildi. Yoğun ilgi gören konser, büyük beğeni topladı. Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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