Öğretmenler Ortaokulu'ndan masal şöleni

Öğretmenler Ortaokulu tarafından düzenlenen ‘Masal ve Türkü Şöleni' etkinliği büyük ilgi gördü.

Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Battalgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yıldız, Eğitim Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Öğretmenler Ortaokulu Müdürü Hanifi Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan okul müdürü Hanifi Özdemir, öğrencilere okumanın önemini kazandırmayı görev bildiklerini belirterek “Öğretmenler ortaokulu olarak masal ve türkü gecesi düzenlemek istedik. Şölenimizin gerçekleşmesinde bizlere destek olan ve İstanbul'dan gelen masal anamıza, şiirleri ile can veren Türkçe öğretmenlerimize, notaları ile gönüllerimizi mest eden müzik öğretmenlerimize, gece yarılarına kadar sahne süslemeleri ile ilgilenen görsel sanatlar öğretmenlerimize ve başlangıç noktamız canımız olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Okulun müzik öğretmenlerinin seslendirdiği türkülerin ardından sahne alan Masal Ana olarak bilinen Deniz Soruklu Evren, masal anlatımı ile katılanlara güzel bir gece yaşattı.

Öte yandan etkinlik öncesi Öğretmenler Okulu öğrencileri tarafından yapılan resim sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Saadet Bulun, sergi de ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.