Öğretmenlerden Başkan Gürkan'a ziyaret

Öğretmenler Günü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tüm öğretmenlerin gününü kutladığını kaydederek, “Öğretmenlik güzel meslektir. Melek mesleğidir, Peygamberimizin mesleğidir. Peygamberimizin hocası Cebrail (a.s). Bu ümmetin hocası da Peygamberimizdir” dedi.

Öğretmenliğin aynı zamanda sevgi mesleği olduğunun altını çizen Başkan Gürkan, “Sevgi, karşılıksız olan bir duygudur. Dolayısıyla, sizlerin gelen çocukları gönülden severek, onların geleceğe, istikbale hazırlanması noktasında zihinlerini aydınlatmanız önemli bir hadisedir. Atatürk, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' diyor. Yeni nesil derken, gelecekteki kuşakların ihtiyaç duyacağı bilimsel teknolojik verileri onlara öğretmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Gürkan, öğretmenlere günün anısına birer hediye verdi.