Öğretmenlere anlamlı ziyaret

Ziyarette Kaymakam Nalçacı öğretmenlere çiçek, Belediye Başkanı Öztürk ise isme özel kalem hediye etti. İlçe de görev yapan 237 öğretmene hediyelerini Belediye Başkanı Nevzat Öztürk takdim etti. Burada konuşan Başkan Öztürk, "Eğitim bir toplumun temelini oluşturan, devamlılığını sağlayan, gelişmesinde rol alan en önemli faktördür. Geçmişte olsun, günümüzde olsun, toplumlar eğitim sayesinde başarıya ulaşmış, bu sayede belirli medeniyet seviyesinde yol almışlardır. Yurdumuzun her köşesinde fedakarca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerimize hepimiz şükran borçluyuz. Çocuklarımızı, yani geleceğimizi emanet ettiğimiz, her şartta ve her koşulda insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan, gerekirse bu yolda canını ortaya koyan, bilimin ve aydınlık düşüncenin mimarları değerli öğretmenlerimizdir. Son derece saygın ve önemli bir mesleği yerine getiren, başta Başöğretmen ATATÜRK olmak üzere, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Sürür Mahallesinde okul bahçesine yapılan Şehit Jandarma Er Eyüp Hacıoğlu Hatıra Ormanında fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikiminden sonra okulların problemlerini ve öğretmenlerin isteklerini not alan Başkan Öztürk, en kısa sorunları çözmeye çalışacağını kaydetti.