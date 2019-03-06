Öğretmenlere Robotik Kodlama eğitimi veriliyor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Proje Uzmanı Halil Güllü tarafından verilen eğitim, hafta içi beş gün okul saatlerinden sonra yapılıyor. Öğretmenler, gün boyu derslerine girdikten sonra gecenin geç saatlerine kadar robotik kodlama eğitimlerini ilgi ile takip ediyorlar.

Eğitimlerde, tamamen yerli üretim yazılım olan İdea ile kodlama becerileri öğrenen öğretmenler, bu kazanımlarını öğrencilerine dönem içinde aktararak yıl sonunda ilçede bir kodlama festivali ve yarışma düzenlemeyi hedefliyor. 8 Martta sona erecek olan beş günlük eğitim sonunda tüm katılımcılara üniversite onaylı sertifika verilecek.

Kuluncak Kaymakamı Okan Daştan proje hakkında yaptığı açıklamada “Kodlama eğitimlerinin gelecekte Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğine eminiz, biz bu eğitimle öğretmenlerimizi günümüzün en önemli becerilerinden birini kazanmasını sağlıyoruz. Bu eğitimler ile ilçemizdeki öğrencilerin de geleceğin mesleklerine olan ilgi ve yeterliliklerinin gelişmesini hedefliyoruz. Biz kodlama eğitimleri konusunda ilimizde bir ilki başardık ve ciddi bir farkındalık sağladık. Geleceğin eğitim metotlarını uygulamada hiçbir engel görmüyoruz” diye konuştu.