Öğretmenleri değişince okula gitmediler

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Malatya'da başlarken, Mustafa Avni Cüre İlkokulu'nda sınıf öğretmenleri değişen minik öğrenciler derse girmedi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla bugün Malatya'da ilk ders zili çalarken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Mustafa Avni Cüre İlkokulu'nda veliler sınıf öğretmenlerinin değiştirilmesine tepki gösterdiler.

Sabah çocukları ile birlikte okula gelen veliler, sınıf öğretmenlerinin 1 dönemde 3 defa değiştiğini belirterek, sıkça yaşanan öğretmen değişikliğinin çocuklarının eğitimini olumsuz yönde etkilediğini söylediler. Öğrenci velileri, sorun giderilinceye kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini söylerken mağdur olduklarını ifade eden veliler geçen yıl derslerine giren sınıf öğretmenlerini istediklerini dile getirdiler.

Okul önünde toplanarak durumu protesto eden veliler, bu konuda öğrencilerin fazlasıyla sıkıntı çektiğini aktardılar.