Öğretmenlerin duygulandıran fedakarlığı

Malatya'da köy okulunda okuyan ve ders notlarının çıktısını alamayan öğrenciler için yollara düşen öğretmenler, hazırladıkları notları ve kitapları öğrencilerine kendi imkanları ile ulaştırıyor.

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitimin sürdüğü Malatya'da yarıyıl tatili başladı. Tatilde öğrencilerin ders çalışması için verilen notları özellikle kırsal kesimdeki öğrenciler alamayınca öğretmenler elini taşın altına koydu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde Şehit Şerafettin Kılıç İmam Hatip Ortaokulu ile Sütlüce İlkokulu Müdürü Mustafa Engin Cömert, Okul Müdür Yardımcısı Birgül Buğdaycı kendi imkanları ile hazırladıkları ders notları ile kitapları kendi araçları ile öğrencilere ulaştırıyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç ile beraber hazırlanan ders notları öğrencilerin evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor.

Durumdan memnuniyet duyan öğrenci velileri, öğretmenlerin öğrencileri için gösterdiği bu fedakarlığı önemsediklerini söyledi. Öğretmenlerin 15 günde bir bu şekilde hazırladıkları ders notlarını evlerine kadar getirdiklerini belirten veliler, öğretmenlerin fedakarlığı ve duyarlılığından çok etkilendiklerini belirterek teşekkür etti.

Öğrenciler de duygulandıklarını anlatarak, "Öğretmenlerimiz anne babalarımız gibi bizimle ilgileniyorlar, bizi çok seviyorlar. Anlamadığımız her noktada bize yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz öğretmenlerimizi ve okul idaremizi çok seviyoruz” dedi.

Okul Müdürü Mustafa Engin Cömert, öğretmenlerin desteğiyle iki haftada bir kırsaldaki öğrencilerine ders notlarını ulaştırdıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz de sağ olsunlar bizleri mahcup etmiyorlar çalışıyorlar. Onlar derslerinin yanında güzel ahlaka da sahipler. Öğrenci velimiz bizlere teşekkür etti. Bizler de böyle öğrenciler yetiştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bütün çocuklarıma teşekkür ediyorum. İnşallah öğretmenlerimiz velilerimiz ve öğrencilerimizle beraber daha güzel işler yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Okul Müdür Yardımcısı Birgül Buğdaycı ise uzaktan eğitimde mesafeleri kısaltmak için 15 günde bir hazırladıkları notları öğrencilerin evlerine bıraktıklarını ve bu şekilde eksikleri de yakından takip ettiklerini belirterek, “Ayrıca Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 8. sınıflar için gönderdiği LGS çalışma kitaplarını da öğrencilerimize ulaştırıyoruz” diye konuştu.