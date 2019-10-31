Öğretmenlerin final maçı nefes kesti

Öğretmenler Kupası Futsal İl Birinciliği Müsabakalarında kupayı Yeşilyurt ilçesi kazandı.
Türkiye öğretmenler Kupası Futsal İl Birinciliği Müsabakalarında Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe temsilcisi takımları finalde karşılaştı.
Yeşiltepe Kapalı Spor Salonunda oynanan final müsabakasını çok sayıda öğretmen izledi.
Baştan sona oldukça çekişmeli geçen müsabakayı Yeşilyurt ilçe temsilcisi Battalgazi'yi 4-2'lik skorla yenerek Malatya'da yapılacak bölge birinciliği müsabakalarında Malatya'yı temsil etmeye hak kazandı.
Öğretmenlerin final müsabakası dostluk görüntüleriyle son buldu.
Yeşilyurt İlçe temsilcisi takımının bölge müsabakaları takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.