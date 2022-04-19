Malatya'da iki gün süren Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Oklar hedefe madalya için atıldı.

Yeşiltepe Spor Kompleksinde 60 sporcunun katıldığı Okul Sporları Minik, Küçük, Yıldız ve Gençler Geleneksel Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları çekişmeli geçti. Seyir zevki oldukça yüksek olan müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer verdi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcu öğrenciler, grup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler.