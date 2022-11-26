İhlas Haber Ajansı

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Okul Müdürü Tunay kalbine yenildi

Malatya’nın Darende ilçesi Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tunay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesi Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tunay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


Evinde rahatsızlanıp kalp krizi geçiren Murat Tunay (41), Malatya şehir mezarlığında defnedildi. Malatya Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise "İlimiz Darende İlçesi Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tunay geçirdi ani rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiştir. Müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına ve maarif camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

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