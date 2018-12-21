Okul servis sürücülerine eğitim

Yeşilyurt ilçe Milli Eğitim Şube Şefi Mehmet Erkut ve Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan eğitimde, okul servis araç şoförleri başta olmak üzere firma yetkilileri ve rehber personele taşımacılık yapılırken trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler anlatıldı.

Eğitimde son beş içerisinde okul servis araçlarının karıştığı trafik kazaları da ele alındı. Eğitime katılanlara yönelik bir konuşma yapan Astsubay Murat Dilek, “Taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

Eğitim sonunda okul servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı.

Yeşilyurt Mahmut Şahin Balarısı Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen eğitime Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Sarıçiçek, Milli Eğitim Şube Şefi Mehmet Erkut, Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek ile 150' ye yakın okul servis şoförü, yüklenici firma yetkilileri ve rehber personel katıldı.