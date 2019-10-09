Okul ve öğretmenlere kalite belgesi verildi

Malatya'da, E Twinning Projesi kapsamında öğretmen ve okullara kalite belgesi verildiği bildirildi.

eTwinning Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa Kalite Etiketi, Ulusal Kalite Etiketi Levhası, Avrupa Kalite Etiketi Levhası ile eTwinning Okul Unvanı alan öğretmen ve okullara belgeleri verme programı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, burada yaptığı konuşmada,'' İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, kısacası Avrupa'daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için yürütülen eTwinning projeleri kapsamında 2018 yılı Kalite Etiketi başvuruları sonucunda; 7 öğretmenimiz 11 'Ulusal Kalite Etiketi' ve 4 'Avrupa Kalite Etiketi' almaya hak kazanmışlardır. Bunun yanında 10 okulumuzdan 7'si 'Ulusal Kalite Etiketi Levhası', 3'ü de 'Avrupa Kalite Etiketi Levhası' almaya hak kazanmıştır. Ayrıca 2 okulumuz da "eTwinning Okulu" unvanı ile ödüllendirilmiştir. Okullarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgide, “ 2018 yılında, Brüksel merkezli Merkezi Destek Servisi tarafından eTwinning faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve kalitesini artırmak amacıyla eTwinning Okulu unvanı verilmeye başlanmıştır. Kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirmesi tamamen Merkezi Destek Servisi tarafından yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucu, Türkiye genelinde 2019 yılında 298 okul "eTwinning Okulu" unvanı ile ödüllendirilmiştir.

Avrupa'da okul ortaklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning Faaliyeti Türkiye'de Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından yürütülmektedir. Türkiye'nin eTwinning faaliyetine üye olduğu 2009 yılından itibaren eTwinning portalına 44 bin 431 okuldan 179 bin 602 öğretmen kayıt olmuştur.

eTwinning kapsamında gerçekleştirilen projeler, ulusal çapta "Ulusal Kalite Etiketi", Avrupa çapında ise "Avrupa Kalite Etiketi" ile ödüllendirilmektedir. 2018 yılı içerisinde, Türkiye genelinde toplam 4. Bin 232 Kalite Etiketi başvurusu gerçekleştirmiş, başvuru yapan öğretmenlerden bin 760'ı Ulusal Kalite Etiketi, 789'u Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır.

İlimizde eTwinning portalına 398 okuldan bin 236 öğretmen, 689 proje ile kayıtlı durumdadır” denildi.